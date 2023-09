Incendio nel centro velico di Torre Guaceto, distrutto un magazzino

Paura lungo la costa a nord di Brindisi. Più squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono state impegnate nella notte a domare un incendio che è divampato nel centro velico del parco naturale di Torre Guaceto, lungo la marina di Carovigno.

Incendio nel magazzino, struttura inagibile

L'incendio, sviluppatosi poco prima della mezzanotte, ha coivolto una struttura della Riserva di circa 200 metri quadri, adibita anche a magazzino e laboratorio, all'interno della quale vi era materiale per imbarcazioni, vele, cordami.

L’intervento dei pompieri è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dei locali, che restano inagibili. Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato accorsi sul posto, per chiarire l’origine del rogo e risalire agli eventuali responsabili.