Amore non corrisposto, tenta di tagliarsi la gola con una lametta: salvato dai vigili urbani

Con una lametta si taglia la gola per questioni sentimentali, ma viene salvato da due agenti della polizia locale. Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti giovedì sera ad Aradeo. Il protagonista della vicenda, un 22enne di nazionalità pachistana, è stato accompagnato in ospedale: la sua vita non sarebbe in pericolo.

Intorno alle 19 gli agenti Gabriele Trianni ed Erica De Paola, mentre stavano svolgendo il loro servizio di pattugliamento, sono stati allertati da alcuni passanti perché il giovane, seduto sul marciapiede, si stava comportando in maniera sospetta.

Gli operatori hanno raggiunto il ragazzo e gli hanno chiesto cosa stesse accadendo. Il 22enne, con molta calma, ha iniziato a raccontare le sue vicende sentimentali con una ragazza del posto. Quando, poi, casualmente, un familiare della ragazza è passato nelle vicinanze, il ragazzo è andato in preda all'agitazione ed ha iniziato a tirare fuori dalle tasche tutto ciò che aveva con sé. Tra i tanti oggetti c'era anche una lametta. Nonostante i tentativi degli agenti di fermarlo, il 22enne ha avvicinato la lama alla gola e si è procurato diversi tagli, alcuni molto profondi, perdendo in pochi secondi conoscenza.

L'agente Trianni ha subito tamponato le ferite, cercando così di bloccare l'emorragia, mentre la collega De Paola ha allertato il 118 e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasferito a sirene spiegate al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce. Il gesto dei due agenti ha raccolto numerosi attestati di stima, tra cui quelli del sindaco Giovanni Mauro e della comandante Daniela Casaluci.