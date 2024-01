Salento, un amore infinito: marito e moglie muoiono a un giorno di distanza, tutta la città in lacrime

Hanno vissuto insieme, l'uno accanto all'altra. E insieme se ne sono andati. Un amore grande, che va oltre la morte, quello di Giuseppe Cuna e Michela De Nuzzo, di Melissano, nel Salento.

Lui, conosciuto da tutti con il diminutivo Pippi, 74 anni, è morto mercoledì 24 gennaio. Lei, cinque anni più piccola, lo ha seguito ad appena 24 ore di distanza, ieri.

La storia

Una storia che in queste ore sta facendo commuovere l'intera comunità cittadina del Comune del Basso Salento, quella di Pippi e Michela. Lei, ammalata da qualche anno, è stata assistita amorevolmente dal marito, che non ha smesso di prendersene cura per un solo giorno.

Qualche mese fa, poi, il male ha colpito anche lui. E insieme, uniti come hanno vissuto, se ne sono andati, circondati dall'amore dei due figli e dei nipotini. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Gesù Redentore. In tanti, in queste ore, stanno rendendo loro omaggio prima dell'ultimo saluto.