Nel libro una lettera d'amore degli anni '80, la ricerca e poi la scoperta: Consiglia e Mario oggi sono sposati

Acquistano un libro e scoprono una storia d'amore. E' successo ad una coppia di fidanzatini di Ferrara che, qualche settimana fa, hanno acquistato un volume in vendita su di una bancarella in un mercatino di libri usati nella città estense.

Nel libro un alettera d'amore

Nel volume, i due ragazzi, hanno trovato, ben conservata, una lettera d'amore di 43 anni fa. I due, Domenico e Caterina decidono così di rintracciare mittente e destinatario di quella missiva. La mittente era una giovane innamorata degli anni ’80, Consiglia; il destinatario il suo amato Mario, che viveva a Ferrara. Essenziale per la ricerca dei due protagonisti è stata la data e il luogo, minuziosamente riportati sul foglietto “Corato, 12 novembre 1981”.

La lettera. Foto di Corato Live

L'aiuto di Corato Live



Proprio l'indicazione della città mette la coppia emiliana sulla buona strada. I due cercano su internet e si rivolgono al giornale CoratoLive.it. Il giornalista Giuseppe Cantatore si è subito messo alla ricerca di quella coppia Mario e Consiglia che, agli inizi degli anni ottanta si scriveva lettere d'amore perché lei viveva in Puglia e lui a Ferrara.

Dopo qualche giorno il giornalista rintraccia la coppia coratina, che nel frattempo ha messo su famiglia con tanto di figli e nipoti, che con stupore non crede a quello che stava succedendo. Le due coppie vengono messe in contatto e decidono di incontrarsi. Incontro che avviene una domenica del mese scorso a Ferrara.

Lacrime e commozione

La lettera fu spedita nel lontano 1981. I quattro si incontrarono tra lacrime di gioia e commozione. "Abbiamo parlato tanto delle nostre storie... è stato bello restituire la loro lettera. Loro si sono commossi e un po' anche noi" fanno sapere i due coratini. Caterina e Domenico, sorpresi dal finale della loro ricerca, si sono ritrovati nella storia di Consiglia e Mario. «Ci siamo ritrovati in loro» ha raccontato Consiglia, riconoscente per la sensibilità di Domenico e Caterina. «Dopo aver ritrovato la lettera avrebbero potuto lasciar perdere. E invece hanno insistito. Ora che ci siamo incontrati, non vogliamo più perderci di vista» ha deciso Consiglia.