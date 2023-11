Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato Alessandro Carollo e la dedica d'amore social: «Mi hai stravolto la vita, sei un uragano di luce»

L'amore ormai è ufficiale. Dopo la dedica silenziosa di Michelle Hunziker al fidanzato: «l'amore arriva quando smetti di frignare», è arrivato Alessandro Carollo a rendere definitivamente ufficiale la loro storia d'amore con un post su Instagram e un messaggio molto dolce per la sua amata. La passione per le moto li accomuna e appena possono, scappano in sella alle loro due ruote, non importa che ci sia il sole o che ci sia la pioggia. Si sono conosciuti, molto probabilmente, tramite amici di amici e finalmente, sono pronti a rendere "Instagram official" il loro amore.

Il post su Instagram

«Come un tuono... Alessandro Carollo sotto ad alcune foto inedite che lo ritraggono insieme a Michelle Hunziker durante una delle loro gite in moto.

Solo questa mattina, Mich aveva condiviso un pensiero molto dolce sull'amore che cura e guarisce, dedicandolo, quasi sicuramente al suo Alessandro.

La dedica di Michelle

«L'amore muove tutto, l'amore può tutto, l'amore guarisce. L'amore arriva quando meno te lo aspetti e quando smetti di "frignare"», ha scritto Michelle Hunziker sulle sue storie di Instagram, insieme ad un video di una coppia di leoncini che si scambiano teneri baci.

La vacanza a Bardi

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti hanno deciso di trascorrere Halloween e il ponte del primo novembre insieme, con Goffredo e il piccolo Cesare e altri amici. Il gruppo ha passato alcuni giorni a Bardi, dove qualche anno fa Aurora aveva registrato alcune puntate di Mystery Land molto inquietanti ll'interno del castello, alla ricerca di fantasmi. Alessandro Carollo sarà andato con loro? Le presentazioni in famiglia sono già state fatte? Per adesso non è dato sapere, ma Michelle è già pronta a condividere la sua felicità con tutti.