Salento, "gara" di baci social a Ruffano: il borgo addobbato per San Valentino

“Quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi” canta Gino Poli ne "Il cielo in una stanza". E proprio una grande stanza piena di emozioni diventerà il centro storico di Ruffano per la settimana di San Valentino dedicata all’amore, che parte da questa sera (10 febbraio). Grandi installazioni a forma di cuori giganti, un pozzo dei desideri, angoli di viuzze adornate con luci, frasi sospese per aria, fiori, e anche una romantica giostra dei cavalli perché l’amore fa diventare tutti bambini.

L'amore nei vicoli



Ma più di tutto è il clima festoso ad essere protagonista, il romanticismo di passeggiare fra piazza del Popolo, piazza San Francesco e piazzetta Giangreco, tutte intersecate da piccoli corridoi antichi. «La particolarità di quest’anno è una novità - spiega l’assessore alla Cultura ed al Turismo Pamela Daniele –. Parte ufficialmente il raduno del bacio per il giorno di San Valentino: gli innamorati potranno baciarsi di fronte alla installazione che più preferiscono. Poi la foto più bella vincerà una cena, per pubblicare la foto basterà fare hashtag ruffano».

Insomma tutto pronto per il borgo degli innamorati.

Si potrà anche visitare il mercatino dell’artigianato “Love’n’Made e intrattenersi con la musica di due band: la “S’ignori Club Band”, che si esibirà in uno speciale tributo ai Beatles, e “PapaNuccio” in duo acustico, in un estratto di una super big band di musica reggae e rocksteady. «Il San Valentino a Ruffano - dice il sindaco Antonio Cavallo - è ormai un evento attesissimo anche dai paesi limitrofi da dove, per l’occasione, accogliamo centinaia di persone. La cosa che di più ci rende orgogliosi è continuare a celebrare la bellezza del nostro centro storico in nome di un sentimento unico ed insostituibile, come l’amore».