Marco, 18 anni, deve lasciare Elena, 19 anni, ma non sa esattamente come esprimere i suoi sentimenti e il significato del suo addio, anche perché in amore è alle prime armi. Così decide di rivolgersi a ChatGPT per guadagnare in chiarezza e cavarsela con poco sforzo. All’assistente AI il ragazzo spiega una sera tardi: «Mi puoi aiutare? Voglio dire addio a Elena, con cui sono stato fidanzato per sei mesi, ho dei bei ricordi, l’estate a Gaeta, il Natale dai suoi, ma sento il bisogno di conoscere altre ragazze, in fondo, oh, sono giovane». Detto così, in effetti, può sembrare un po’ brusco. Ed è qui che interviene l’intelligenza artificiale, con un messaggio di questo tipo: «Carissima Elena, sono stati sei mesi splendidi e pieni di amore, conservo uno splendido ricordo della nostra estate al mare in cui abbiamo potuto approfittare delle meraviglie del Golfo di Gaeta e delle festività natalizie, che abbiamo trascorso in compagnia dei tuoi genitori, così accoglienti nei miei confronti. Sento però che il nostro percorso insieme è giunto al termine. Siamo tutte e due molto giovani e credo che abbiamo entrambi bisogno di fare più esperienze possibili per imparare a conoscere quel sentimento meraviglioso chiamato amore».

LA RICERCA

Ai,l’amore... ovvero l’amore ai tempi dell’intelligenza artificiale. E, sorpresa, non sono solo i giovani a chiedere aiuto agli algoritmi di gestire le loro vite di coppia. Oltre la metà degli over 40, il 54 per cento, si rivolge alla tecnologia per gestire i propri rapporti d’amore. Sono di più gli uomini a fare ricorso ai cyber consigli, ma di poco, con un 52 per cento rispetto alle donne. A rivelarlo in piena estate è una ricerca effettuata dal magazine online “Sex and Rome”. Ma facciamo un altro esempio. Susanna, 38 anni, è una manager di un’azienda che ha avuto una breve extra-relazione coniugale e ora si ritrova a dover salutare il suo amante, Federico, agente immobiliare suo coetaneo, per cercare di salvare un matrimonio sempre più vacillante. «Ciao Federico, meglio finirla qui, è stato bello il tempo passato insieme, ci siamo sentiti liberi, ma ora devo pensare alla mia famiglia». Ecco cosa scriverebbe Susanna di getto, in pausa pranzo, stretta dal malessere. Troppo asciutto? Federico come prenderebbe le parole di Susanna, sia che gli vengano dette a voce o su un’app di messaggistica? Per non rischiare anche Susanna ricorre alla dolcezza artificiale dell’AI. Il messaggio di risposta del software: «Federico, tra noi in questi pochi mesi di frequentazione c’è stata molta passione e un’intesa particolare, ma sono una donna con delle responsabilità e una famiglia da salvaguardare, ed è per questo che mi sento ora di dover fare un passo indietro, per cercare di salvare una relazione su cui ho investito molto nel tempo. Ti abbraccio e ti auguro il meglio per il futuro».

MATRIMONI & CO

Storie semplificate ma da esempi reali. Secondo alcune ricerche, oltre la metà delle persone chiedono oggi a ChatGpt cyber consigli sull’amore. E su come lasciare senza infrangere cuori. Perché è più veloce e indolore. Perché è un lasciarsi senza emozioni. Ma che cosa ne sa l’AI, che non ha mai avuto storie, delle relazioni di coppia? Perché fidarsi dei suoi suggerimenti artificiali? Eppure il 65 per cento di chi usa ChatGPT lo fa per chiedere aiuto su come portare avanti la propria relazione o su come trovarne una. E forse non c’è da stupirsi visto che in Colorado, negli Usa, i neosposi Reese Wiench e Deyton Truitt in occasione del loro matrimonio hanno deciso di sostituire il sacerdote proprio con ChatGPT. Tra i cyber consigli più richiesti all’AI, oltre a come lasciare senza fare soffrire l’altra persona, ci sono come conquistare una donna o un uomo e come riaccendere la passione nel rapporto di coppia. Così la logica matematica sta mettendo all’angolo Cupido e le sue frecce.

IL PROBLEMA

Solo che dall’altra parte del telefono, quella del “lasciato”, qualcuno se ne sta pian piano accorgendo e comincia a percepire quando le parole sono metalliche. «Ma vuoi vedere che Angelo ha usato ChatGPT per mollarmi», dice Ambra alla sua amica Vittoria dopo che il suo ragazzo le ha scritto un lungo messaggio per dirle addio. E Vittoria: «Può starci. Fai una cosa: chiediglielo!». Sul cellulare di Angelo, dopo pochi secondi, compare la domanda. Ma a rispondere ad Ambra è sempre l’AI. «Ambra, come può venirti in mente una cosa così assurda, così mi ferisci, ti ho dimostrato in questi mesi passati insieme di essere una persona sincera e attenta. Penso solo che sia giunto il momento di salutarci, per poi, chissà, rincontrarci in futuro». Insomma, non se ne esce. Così una tecnologia pensata per efficientare una serie di settori strategici per l’economia e la società sta finendo per efficientare anche gli addii tra ex innamorati. È giusto? La cosa buffa è che se chiedi a ChatGpt come conquistare una donna lei ti suggerirà di scriverle una lettera a mano, di tuo pugno, perché in un’epoca dominata dalle tecnologie è il gesto più romantico.