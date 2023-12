Capodanno in piazza, ecco cosa fare in Puglia: gli eventi in piazza

Capodanno in piazza: è ormai una tradizione anche in tutta la Puglia quella di attraversare il passaggio dal vecchio al nuovo anno accompagnati dalla musica dal vivo e dalle bottiglie che si stappano in piazza. Quest'anno tra Lecce e provincia sono ben quattro gli appuntamenti con gli artisti e i dj. Si canta e si balla nelle piazze di Lecce, Otranto con la sua tradizionale Alba dei Popoli, Nardò, Galatina, Gallipoli e Aradeo. Ma tanti eventi anche da altre province, per esempio con Raf a Trani e il concertone a Bari divenuto ormai un classico anche a livello nazionale.

Complice il meteo clemente e le temperaturre che dovrebbero essere al di sopra della media, quest'anno le piazze potrebbero attirare anche i più pigri. E allora ecco un carosello degli appuntamenti da non perdere.