Rapinatori sfortunati, tentano il colpo al cinema ma la sala (e la cassa) erano vuoti: fuggiti a mani vuote

Rapinatori sprovveduti, tentano il colpo al cinema ma non fanno i conti con l'ormai consolidata disaffezione degli spettatori verso il grande schermo. Il cinema era vuoto e così pure le casse.

E' accaduto a Tricase: in due, incappucciati ma senza armi, sono entrati nel cinema Moderno di via Siracusa. "Questa è una rapina". L'intenzione era quella di portare via l'incasso della serata ma nelle casse del botteghino c'era solo qualche spicciolo perché il cinema era vuoto. I due, così, sono scappati a mani vuote.

La tentata rapina ieri sera alle 22

È la scena della tentata rapina vista ieri sera intorno alle ore 22 a pochi passi dalla centralissima piazza dei Cappuccini. "Dal 1965 è la prima volta che qualcuno cerca di " rapinarci", dichiarano i proprietari dei quattro cinema di Tricase.