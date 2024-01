Cucciolo abbandonato tra i rifiuti in un cassonetto: il cane ora è salvo

Era stato gettato in un cassonetto tra i rifiuti, piangeva disperato ma in questo modo è riuscito ad attirare l'attenzione. Si tratta di un cucciolo di lagotto maschio recuperato oggi - 7 gennaio - in via Don Carlo Gnocchi nel quartiere San Paolo di Bari.

Da qualche giorno un residente della zona sentiva piangere senza riuscire a capire da dove arrivassero i lamenti. Poi questa mattina è riuscito a individuare il cucciolo disperato e a salvarlo.

Il Canile sanitario di Bari fa sapere che il cucciolo, sprovvisto di microchip, al momento non è ancora adottabile, ma lo sarà una volta rimesso in sesto e recuperate le forze. Quindi quando starà bene potrà essere affidato ad una famiglia che potrà prendersene cura e dargli tanto affetto purché - aggiunge il canile - sia a Bari o nei dintorni.