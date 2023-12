Il cane pastore fa ritrovare l'amico maremmano investito e ferito: ora è salvo e sta bene

Si erano perse le tracce da almeno una settimana e i residenti della contrada si erano allarmati tanto da lanciare un appello social per ritrovarla. Si tratta di un pastore maremmano femmina docile e mansueta e conosciuto da tutti in contrada Salinola in territorio di Ostuni che è stata ritrovata ferita dai vigili del fuoco.

La storia

Pare che il cagnolone fosse stato investito, l'animale infatti non muoveva più gli arti posteriori, forse per questa ragione non riusciva più a tornare nella solita zona in cui si aggirava. Ma in realtà a salvare il pastore maremmano è stato un altro cane, un pastore maremmano, che bazzica anche nella zona della contrada. L'amico di avventure del maremmano ferito infatti ha atteso l'arrivo di un residente della contrada che gli portava da mangiare, quindi attirando la sua attenzione ha poi condotto l'uomo nel punto in cui si trovava il suo amico ferito e impossibilitato a muoversi.

L'uomo ha subito chiamato la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno soccorso il maremmano e consegnato alle cure del veterinario.