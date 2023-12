I vigili del fuoco salvano un cane: era rimasto incastrato con la catena tra due pedane in legno

Si lamentava da giorni perché era rimasto incastrato tra due pedane di legno e non riusciva a muoversi. Nella serata di ieri - 25 dicembre - una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Mesagne. Nei pressi di un campo fotovoltaico in costruzione era infatti stata segnalata la presenza di un cane che si lamentava da giorni.

All'arrivo dei vigili del fuoco infatti l'animale è stato trovato incastrato tra due pedane e bloccato da una catena. L'intervento dei caschi rossi è servito a salvare il cane allargando le pedane e tagliando con ina cesoia idraulica la catena a cui era legago l'animale. Il cane è stato portato in caserma dove questa mattina è stato preso in carico dalla polizia locale che lo consegnerà alla Asl per trovare una sistemazione all'amico a quattro zampe.