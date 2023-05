Scudetto, anche Emma Marrone fa il tifo per il Napoli

Anche Emma Marrone si lascia trascinare dall'onda di entusiasmo in vista della probabile vittoria dello scudetto del Napoli. Nell'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram la cantante salentina indossa la maglia azzurra della squadra partenopea con una pizza tra le mani. Ieri la cantante, infatti, era a Napoli in una delle più famose pizzerie della città, "Concettina ai Tre Santi", in compagnia del calciatore azzurro, Matteo Politano, che le ha regalato la maglia con il numero 1 alle spalle e la scritta "Emma Marrone".

"Bella Napoli. Grazie Napoli per la maglia! E Concettina ai 3 santi per l'amore. Continuo a godermi #mezzomondo", ha scritto la cantante ringraziando il calciatore e la pizzeria, aggiundendo l'hashtag con il titolo del suo nuovo singolo.

Sotto al post sono arrivati i commenti di alcune personaggi famosi, a partire dal cantante neomelodico, Nino D'Angelo che ha scritto "Tu sei proprio grande", poi della modella Karmen Pedaru e dell'attrice Patrizia Pellegrino.



La festa azzurra

Dopo il falso allarme di domenica scorsa, il Napoli dovrebbe vincere aritmeticamente lo scudetto domani, o forse già oggi. La festa per la squadra di Luciano Spalletti potrebbe iniziare anche oggi nel caso in cui la Lazio perdesse la partita di stasera alle 20.45 con il Sassuolo. In alternativa, il Napoli potrebbe vincere lo scudetto sorpassando l'Udinese. Se gli Azzurri non vincessero lo scudetto tra oggi e domani la partita chiave diventerebbe quella contro la Fiorentina domenica prossima alle 18.



Il piano sicurezza

In ogni caso il Comune di Napoli ha riproposto il piano di sicurezza già messo in piedi la scorsa domenica, per i giorni 3,4,5 maggio. In caso di sconfitta della Lazio questa sera scatterà il dispositivo di chiusura al traffico della città, oltre al prolungamento degli orari del trasporto pubblico fino alle 2.