Sorpresa a Battiti Live: i Negramaro aprono la manifestazione. Domani concerto a Bari/Il programma e gli ospiti

La notizia che domani sul Lungomare Imperatore Augusto di Bari si aprirà la 21ª edizione di “Battiti Live” significa che la migliore musica italiana passerà nelle prossime ore per la Puglia. Eppure non è tutto qui. La data di oggi infatti segnerà anche i festeggiamenti pugliesi dei vent’anni di carriera di un mitico gruppo partito proprio da qui (un po’ più giù) due decenni or sono. Domani infatti ad aprire Battiti Live 2023, anzi a spalancare il palco saliranno i Negramaro. Sarà un concerto celebrativo quello di Giuliano Sangiorgi e gli altri, un evento che preannuncia una performance memorabile per un anniversario tra i sapori di casa e un carico emotivo di impatto. È stata cercata tanto questa possibilità, e alla fine succederà davvero.

«Voglio ringraziare i Negramaro – ha detto ieri nella conferenza stampa di presentazione di Battiti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – perché loro sono ormai nell’iperuranio, e il fatto che abbiano accettato di aprire questo concerto a Bari lo considero un grande gesto d’amore, amano la Puglia e tengono molto a tutti noi.

Il programma

Ma torniamo al programma del Radio Norba Cornetto Battiti Live che anche quest’anno, dopo il Medimex appena concluso, dà il via ufficiale alle danze dell’estate 2023, con un cast da brivido introdotto dalla conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Saranno tre le serate baresi: oggi la prima poi sabato 24 e domenica 25. Ma non finirà qui, perché con la sezione “Road to Battiti” da Bari nei giorni successivi si passerà poi venerdì 7 e domenica 9 luglio a Gallipoli, con due tappe prima a Giovinazzo il 26 giugno con Marco Mengoni ed Elodie e poi ad Otranto martedì 27 giugno con Giorgia.

Il cast

Venendo al cast di oggi si parte già con stelle della musica italiana da: Emma a Fedez, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro e Rose Villain, Sophie and The Giants, Coma Cose, Paola e Chiara, Tony Effe, Gabry Ponte, The Kolors, Annalisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Angelina Mango e Gemelli Diversi. Per le serate “On the road” arrivano a Fasano Mr. Rain e a Marina di San Foca (Melendugno) Pinguini Tattici Nucleari. Il Radio Norba Cornetto Battiti Live andrà in onda sempre in diretta su Radio Norba e Telenorba e dal 4 luglio ogni martedì su Italia 1 con sei puntate fino alla metà di agosto.

Il programma di sabato 24 giugno vede l’arrivo in Puglia di Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. Per “On the road” arrivano Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste. Si prosegue domenica prossima con Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron.

Per domenica “On the road” a Barletta arriva Achille Lauro con Rose Villain e a Massafra il bel Rosa Chemical. L’esperienza del Radio Norba Cornetto Battiti Live a Bari sarà dilatata dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23 in “Battiti Square”, con artisti di strada, jam session, laboratori musicali per bambini, attività sportive ecc.

Nell’Area Radio trasmissioni in diretta di Radio Norba, nell’Area Cinema cortometraggi di Battiti Story, nell’Area Talk Tv Sorrisi e Canzoni interviste aperte al pubblico e, in collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, con i talent emergenti della Genz. Ingresso libero; social sincronizzati sull’hastag “battitilive”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA