Non solo Battiti: Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci insieme per la hit "Uragano"

Elisabetta Gregoraci, da showgirl a cantante con Alan Palmieri, presenterà il suo prossimo brano durante la conduzione di Battiti Live che inizierà il prossimo 21 giugno. Il nuovo singolo Uragano uscirà ufficialmente, invece, il 20 giugno, in featuring con Astol e I Desideri. La hit destinata a diventare un successo quest'estate rappresenta una nuova avventura per la showgirl e ex di Flavio Briatore.

Un assaggio sui social

Il piccolo assaggio musicale del prossimo brano è arrivato ai fan sui social tramite il profilo Instagram della conduttrice che, già entusiasta, canta e balla il suo Uragano.

«Stiamo arrivando», scrive Elisabetta Gregoraci pronta per questa nuova avventura.