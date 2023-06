Battiti live, doppia tappa a Bari e Gallipoli. Grandi artisti sul palco

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 che tornerà con cinque diverse serate tra Bari e il Salento: mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25 giugno l’evento si terrà su Lungomare Augusto mentre venerdì 7 e domenica 9 luglio si sposterà a Gallipoli.

Grandi ospiti

Resta confermata la squadra alla conduzione, formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri (che ne è anche direttore artistico) anche per la ventunesima edizione dell’evento musicale che ogni anno ospita i migliori artisti e successi del momento, facendo scatenare sia il pubblico dal vivo che quello a casa, che può assistere alle serate anche grazie a un’apposita trasmissione televisiva su Italia 1, che quest’anno è prevista per il 4 luglio. Solo per citare qualche nome, lo scorso anno l’evento ha ospitato, tra gli altri, artisti del calibro di Elodie, Bob Sinclar, Fedez con Tananai e Mara Sattei, Achille Lauro e Marco Mengoni.

La viabilità



Intanto, in vista delle tappe baresi della manifestazione musicale, la Polizia locale del capoluogo ha già previsto una serie di limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento dell’evento: dalle ore 5 del giorno 14 giugno alle 24 del giorno 28 giugno, è istituito il “divieto di fermata” sul lungomare Imperatore Augusto nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre (Teatro Margherita) e la stradina di accesso a piazza Mercantile.

Dalle ore 8 del giorno 14 giugno alle 24 del giorno 28 giugno, è istituito il “divieto di circolazione” solo nel tratto del lungomare Imperatore Augusto, compreso tra la stradina di accesso a piazza Mercantile e piazzale IV Novembre (Teatro Margherita); La Polizia locale, con appositi dispositivi di segnaletica stradale, garantirà la circolazione sul lungomare imperatore Augusto fino all’altezza del Fortino procedendo dall’Autorità portuale verso il Teatro Margherita. Il resto dei dettagli saranno resi noti sui canali dell’evento.