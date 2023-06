Duomo e Teatini. Lecce ancora set d’eccezione: in arrivo il primo ciak del nuovo spot della Maserati firmato Ozpetek. Le bellezze del capoluogo salentino faranno da sfondo, ancora una volta, a una campagna pubblicitaria. Dopo le riprese di qualche giorno fa della pubblicità della Fiat Seicento elettrica, che vedrà protagonista Leonardo DiCaprio, questa volta a scegliere i tesori del barocco è stata Maserati. La casa automobilistica emiliana da venerdì inizierà a registrare le immagini del video per la Maserati MC20. Dopo aver registrato alcuni ciak a Genova, nei prossimi giorni la “Indiana Production” di Milano approderà nel Salento e ci rimarrà qualche giorno, il tempo necessario per girare qualche scena. Come si legge nell’ordinanza dirigenziale a firma del comandante Donato Zacheo, la società di produzione ha richiesto alla Polizia locale l’autorizzazione a occupare, a mezzo di veicoli tecnici, la sede stradale di via XXV Luglio, nel tratto compreso tra la rientranza antistante il Teatro Politeama (compresa nell’ occupazione), e anche via Di Biccari e Corte dei Licci, adiacente al Circolo Tennis.

APPROFONDIMENTI

Le riprese nel centro storico



Le riprese, quindi, avverranno in alcuni punti della città, in particolar modo nel centro storico. Tra i gioielli che faranno da sfondo ci sono il Duomo e l’ex Convento dei Teatini. Toccherà ai vigili il compito di regolamentare il traffico veicolare e pedonale. Il video, che sarà composto da immagini girate in diverse località italiane, vedrà la regia di Ferzan Ozpetek. E c’è attesa per il ritorno in città del regista italo-turco che è stato uno dei primi a innamorarsi del Salento, e in particolare del capoluogo salentino utilizzato come set per ben due produzioni cinematografiche: “Mine Vaganti” nel 2010 e “Allacciate le Cinture” del 2014. In passato Ozpetek si è sempre dichiarato «perdutamente innamorato di Lecce, delle sue bellezze artistiche, ma soprattutto dell’indole dei cittadini, che la rendono così speciale». Nel 2010 il regista ha ricevuto la cittadinanza onoraria. La scelta, quindi, di spostare le riprese nella città barocca potrebbe non essere casuale ma frutto proprio del legame tra il capoluogo salentino e Ozpetek, anche se la sua presenza in città non è ancora confermata. Non è la prima volta che Lecce viene selezionata come location per produzioni cinematografiche, serie tv e campagna pubblicitarie.

Lecce già scelta da Fiat, Bmw e Alfa Romeo



Nel 2022 ci sono state le riprese per la Bmw mentre pochi mesi fa è stata la casa automobilistica Alfa Romeo a girare una campagna pubblicitaria in piazza Sant’Oronzo. A marzo la Basilica di Santa Croce è stata protagonista dello spot della maison Buccellati. Ultimo in ordine di tempo lo spot firmato Fiat. «Fa piacere che le produzioni apprezzino la nostra città. Siamo molto contenti ma non è una sorpresa – dichiara l’assessore al Turismo Paolo Foresio -. Questo non è un risultato casuale ma è un frutto di un lavoro che stiamo portando avanti da tempo insieme ad Apulia Film Commission. L’obiettivo è quello di creare le condizioni ottimali per rendere la città attrattiva sotto ogni aspetto».