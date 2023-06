A Lecce ciak per lo spot della Fiat 600. E arriva Di Caprio (ma è la controfigura)

Tre luoghi d'eccezione: Piazza Duomo con i palazzi barocchi, il sagrato della Basilica di Santa Croce e il palcoscenico del Politeama. Un protagonista: Leonardo Di Caprio (ma in città è arrivata solo la sua controfigura). Ciak si gira a Lecce.

Il centro storico cittadino si è trasformato in un set cinematografico per lo spot della nuova Fiat Seicento elettrica. Alcune delle bellezze del capoluogo salentino, infatti, sono state scelte dal brand torinese per la campagna pubblicitaria del prossimo B-SUV elettrico che sarà lanciato sul mercato la prossima estate e avrà come protagonista il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio. Dopo una serie di riprese in giro per l'Italia, la società Movie Magic International di Milano è approdata nel Salento e ci rimarrà qualche giorno, giusto il tempo di girare qualche scena, tra Lecce e Tricase, che sarà utilizzata per la campagna pubblicitaria del nuovo modello "silenzioso" targato Fiat. Ieri mattina la vettura ecologica è stata immortalata in piazza Duomo, già gremita di turisti.

"Apparizioni" in piazza Duomo. Ma non era Leonardo

Durante le riprese il sagrato della Cattedrale è stato inibito al passaggio per permettere alla troupe di girare alcuni video con protagonisti tre attori.

I più attenti hanno potuto notare una somiglianza tra una delle comparse e l'attore Leonardo DiCaprio, che in passato era già stato protagonista della campagna pubblicitaria della Fiat 500. E c'è chi ha pensato che fosse proprio il divo di Hollywood quello alla guida dell'auto in piazza Duomo.

Una notizia che in poco tempo ha fatto il giro della città, facendo sognare le fan di DiCaprio che si sono messe subito a caccia del premio Oscar. Le ammiratrici salentine, però, rimarranno deluse. Fonti vicine alla produzione, infatti, spiegano che l'attore resterà comodamente a New York per girare qualche immagine della pubblicità mentre per le scene italiane si utilizzerà una controfigura. Lo spot, infatti, sarà composto di una serie di sequenze registrate negli Stati Uniti e in alcune città italiane tra cui Roma e Lerici (Liguria). Secondo le prime anticipazioni, i temi pubblicitari scelti per presentare la Seicento "E" saranno l'inclusività e la pace, declinate in termini religiosi. Le scene girate a Roma hanno come protagonisti cinque passeggeri, che, una volta fermata l'auto davanti alla Basilica di San Pietro, osservano incantati la bellezza della cupola di Michelangelo. Un copione molto simile a quello girato ieri mattina in piazza Duomo. Ma senza DiCaprio. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, quindi, l'attore non sarà a Lecce nei prossimi giorni e non passeggerà tra le vie storiche della città.