Quella di quest’anno è stata la sua settima edizione alla conduzione di “Battiti Live”, la manifestazione musicale organizzata dal Gruppo Norba (che va in onda in diretta su Telenorba, Radionorba e in differita anche su Italia 1), e che è ormai è diventata un appuntamento imperdibile per l’estate pugliese. E anche quest’anno è stato un successo di pubblico, non solo in piazza ma anche sugli schermi. Elisabetta Gregoraci è ormai di casa in Puglia, ha imparato a conoscerne tradizioni, luoghi suggestivi, e tutti quei segreti che hanno reso questo territorio così speciale anche per la showgirl calabrese. E immancabile, tra le meraviglie del territorio, non può mancare la cucina, come confessa lei stessa.

Qual è l’aspetto della Puglia che più l’ha conquistata?

«È meravigliosa, una regione che amo tantissimo. In questi anni ho avuto la possibilità di girarla davvero in lungo ed in largo ed ammirarne tutta la sua bellezza. È una regione piena di tradizioni che ancora vengono rispettate anche dai più giovani, cosa che mi emoziona tantissimo».

Quella di quest’anno è stata la sua settima edizione alla conduzione di Battiti Live. Qual è l’elemento che secondo lei rende così unica questa manifestazione, tanto da riscuotere sempre un così grande successo di pubblico?

«Arriva al cuore della gente, siamo una grande famiglia e credo che questo si percepisca anche da fuori. Raccogliere il pubblico nelle piazze e la musica live è, secondo me, una combinazione perfetta».

Lei è una donna del Sud. Sotto quale aspetto, secondo lei, la Puglia è più vicina alla sua Calabria, e qual è invece una differenza?

«La Puglia e la Calabria si accomunano per il rispetto delle tradizioni ed il calore della gente. Forse la cucina: noi siamo più “piccanti”».

Nelle varie tappe di “Battiti” avrà avuto modo di concedersi anche qualche ora di relax. C’è una località pugliese che l’ha colpita particolarmente?

«I momenti di svago durante Battiti Live sono pochi perché abbiamo tantissime cose da fare per via delle puntate. Ogni tanto però sono riuscita a ritagliarmi qualche ora per me e quest’anno ho fatto pure un bagno fuori Gallipoli: bellissimo».

Il piatto più buono che ha avuto modo di mangiare in Puglia.

«Più di uno, direi. La focaccia di Bari, che amo, la pasta con le cozze e l’immancabile pasticciotto».

Qual è la sua hit dell’estate 2023?

«Ma ovviamente “Uragano” (il brano di “Battiti” che lei canta assieme al co-conduttore Alan Palmieri, in featuring con Astol e I Desideri, ndr)».

Qual è invece secondo lei la più bella canzone estiva di sempre?

«”Nel blu dipinto di blu”».

Dove ha trascorso la più bella vacanza della sua vita?

«A Los Angeles con mio figlio Nathan».

Il primo ricordo da bambina che le viene in mente quando si parla di estate.

«Sicuramente la partenza per la Sicilia in macchina assieme a i miei genitori e mia sorella».

Lei ha attraversato diverse fasi dello spettacolo televisivo. Lo trova cambiato rispetto ai suoi inizi? E in che modo?

«Certo, è sicuramente cambiato, è molto più veloce e interattivo. Oggi ci sono format nuovi che rispecchiano queste tendenze».

L’estate è per tutti anche tempo di incontri, in alcuni casi anche di grandi amori, di quelli che fanno davvero accelerare i “battiti”, verrebbe da dire. Qual è la follia più grande che un uomo ha fatto per lei?

«Diverse, posso dire sicuramente di essere una donna fortunata, ma certe cose preferisco tenerle per me».

Cosa non deve mai mancare nella sua valigia quando va in vacanza?

«L’essenziale: crema solare, un libro ed il costume da bagno».

Conclusi gli impegni di lavoro in Puglia, dove andrà in vacanza quest’estate?

«Sto cercando di decidere ma sicuramente al mare».

M.Iai.