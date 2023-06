Battiti Live, cala il sipario a Bari: attesi grandi ospiti. Fedez, Boomdabash, Lamborghini/ Line up, piano traffico e navette

Tutto pronto per l'ultimo giorno di Battiti Live a Bari. L’evento si svolgerà sul lungomare Imperatore Augusto. Tanti gli ospiti della serata che si alterneranno sul palco e che faranno ballare il pubblico con le hit dell'estate 2023. Piano traffico traffico attivo anche oggi: divieti di sosta e navette. Ecco come muoversi.

La line up del 25 giugno

Elettra Lamborghini

Lda

Boomdabash

Tananai

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Ana Mena

Guè

Ariete

Ofenbach e Svea

Colapesce Dimartino

Gabry Ponte

Fedez, Annalisa e Articolo 31

Benji e Finley

Rondodasosa

Clara

Aiello

Alvaro De Luna

Cioffi

Aaron

Per la sezione "On the road" si esibiranno Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.

Lunedì 26 giugno a Giovinazzo

Domani, lunedì 26 giugno, il radio live show di Radio Norba si terrà a Giovinazzo: ospiti della serata saranno Marco Mengoni ed Elodie. Esattamente un mese fa è uscito il loro nuovo singolo, “Pazza Musica”. E’ la prima volta che lavorano in studio insieme. Il brano è parte del nuovo album “Materia (Prisma)”, il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino Materia. Il brano è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane, e si candida a diventare una delle colonne sonore di questa estate.

Marco Mengoni ed Elodie arrivano da un’annata straordinaria: Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo e ha fatto un figurone all’Eurovision, il brano sanremese di Elodie è stato tra i più suonati nelle radio per tutta la Primavera.

Il radio live show inizierà alle 19, in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni dei due artisti. Al termine della diretta, intorno alle 22, l’attesa esibizione dei due artisti per la “performance on the road”.

Martedì 27 giugno a Otranto

Martedì 27 giugno, invece, ad Otranto, sul lungomare degli Eroi, ci sarà un monumento della musica italiana, una delle voci femminili più belle di sempre, Giorgia. Anche lei quest’anno è stata a Sanremo, con una canzone stupenda, “Parole dette male”. Da inizio maggio è invece in radio con “Senza Confine”, nuovo singolo estratto da “Blu1”, il suo ultimo album di inediti. Temi importanti (dall’emergenza climatica a quella dei migranti) per questo brano che vede la collaborazione di Elisa, autrice del testo insieme a Dario Faini e alla stessa Giorgia, mentre la produzione è di Big Fish (come tutto il disco).

Giovinazzo e Otranto sono le ultime due tappe di “Road to Battiti”, una lunga ed entusiasmante cavalcata, cominciata da Canosa di Puglia, per poi approdare a Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, Marina di San Foca di Melendugno.

Le due performance on the road saranno trasmesse nelle puntate di Gallipoli del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero.