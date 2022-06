Da Fedez a Madame, passando per Malika: due giorni di musica a Gallipoli con Battiti live

Dopo l’esordio di Bari che ha visto centinaia di persone partecipare alle prime due serate di musica e concerti, il Radio Norba Cornetto Battiti Live si sposta nel Salento. Sabato 2 e domenica 3 luglio le prossime due giornate della manifestazione itinerante si svolgeranno a Gallipoli, nell’area portuale.

Da Fedez a Madame, ecco tutto il cast

E anche in questo caso in programma c’è un cast che riunisce numerosi grandi nomi della musica contemporanea che si daranno il cambio sul palco: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Rkomi, Madame, Carl Brave, Noemi, Max Gazzè, Fred De Palma, Ana Mena, Alvaro Soler, Topic, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Malika Ayane, Raf, Shade, Alex, Sissi, Albe, Lda, Francesco Renga, Dargen D’Amico, Riki, Francesca Michielin, Bob Sinclar, Follya, Mr.Rain, Alfa, The Kolors, Bianca Atzei, Sottotono, Luce, Federico Rossi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Darin, Blind, Random, Cioffi, Giordana Angi, Baby K, Gabry Ponte, Kayma, Big Boy, Anna, Cristiano Malgioglio, Lazza, Andrea Damante, Erwin, Dani Faiv, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Aka 7Even.

L'ingresso è gratuito



Le due puntate dello show, che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle 21 circa, saranno condotte da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Regia televisiva firmata da Luigi Antonini, corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell’ultima edizione di Amici. Come sempre, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.