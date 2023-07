Negramaro e Jovanotti, il testo scritto da chat Gpt: si scherza sui social e Lorenzo annuncia: "Sarò a Galatina"

Come sarebbe un testo creato dell'intelligenza artificiale a firma di Negramaro e Lorenzo Jovanotti insieme? È il quesito che i due artisti, scherzando in diretta social hanno chiesto a ChatGPT, l'app di intelligenza artificiale che sta spopolando anche in Italia. Il gioco, partito da Jovanotti, ha incuriosito Giuliano Sangiorgi e, davanti a migliaia di fan collegati in diretta, hanno visto nascere davanti ai loro occhi il testo, poi accennato in canzone dallo stesso Lorenzo.

La diretta social

L'occasione del loro «incontro social» è stato l'ufficializzazione della presenza di Jovanotti al grande evento live che i Negramaro terranno il 12 agosto in Puglia, a Galatina, per festeggiare con gli amici e i colleghi più cari i loro primi 20 anni di carriera.

Tutti gli ospiti

Sul palco oltre a Jovanotti, infatti, ci saranno anche Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.

Amici da anni, Lorenzo e Giuliano, insieme a Danilo Tasco, batterista della band, durante la diretta hanno anche svelato qualcosa del loro duetto sul palco di Galatina. N20 Back Home sarà l'unica occasione per vedere dal vivo i Negramaro in Puglia, lì dove tutto ha avuto inizio. Nel corso della giornata avrà spazio anche il programma globale di Spotify Radar, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale, e sul palco si esibiranno alcuni di loro: Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna.