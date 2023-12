«Amore, stai tranquilla c'è Falcone». La canzone diventa un tormentone e la cantano anche nello spogliatoio del Lecce. Il video

«Amore, stai tranquilla c'è Falcone». La canzone dei The Lesionati, cantata da Giampaolo Morelli, fa il giro dei social e arriva persino nello spogliatoio del Lecce. Il video è stato girato ormai qualche giorno fa con due guest star: Gabriel Strefezza e Federico Baschirotto.

«Con lui il Lecce è nelle mani buone», recita la canzoncina, ormai diventata virale almeno in città. Ampi riferimenti anche all'attività di attore, in età fanciullesca, dell'attuale portiere del Lecce, che nel video originale si vede in una scena con Carlo Verdone (ha partecipato, poi, anche a un paio di fiction, sempre come comparsa).

Il rigore procurato contro il Bologna e tutta una serie di interventi al limite del miracolo, sono valsi a Wladimiro lo status di idolo della tifoseria leccese.

Sempre tra i più applauditi allo stadio, nella canzone di Morelli è il supereroe che in campo è decisivo e che ha fatto "impazzire" (si scherza, è chiaro) l'allenatore del Bologna Thiago Motta. Dopo la vittoria in Lecce-Frosinone qualcuno ha acceso lo stereo - nell'era di internet sarà stato uno smartphone, ma tant'è - e ha cantato quel pezzo anche nello spogliatoio. In prima linea, nella stories di Falcone, proprio Baschirotto.