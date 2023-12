Nello spogliatoio del Lecce la canzone di Falcone: "Amore, stai tranquilla..."

«Amore, stai tranquilla c'è Falcone». La canzone dei The Lesionati, cantata da Giampaolo Morelli, fa il giro dei social e arriva persino nello spogliatoio del Lecce. Il video è stato girato ormai qualche giorno fa con due guest star: Gabriel Strefezza e Federico Baschirotto.

«Con lui il Lecce è nelle mani buone», recita la canzoncina, ormai diventata virale almeno in città. Ampi riferimenti anche all'attività di attore, in età fanciullesca, dell'attuale portiere del Lecce, che nel video originale si vede in una scena con Carlo Verdone (ha partecipato, poi, anche a un paio di fiction, sempre come comparsa).