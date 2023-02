Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti cacciati da un ristorante pro-Shakira: il video è virale

Non si placano le polemiche e i retroscena intorno all'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué e Clara Chia Marti, 23 anni, sua nuova fidanzata. Dopo la pubblicazione del singolo BZRP Music Sessions #53 da parte di Shakira e Bizzarrap - in cui la cantante colombiana attacca duramente l'ex compagno per la fine della loro relazione - la nuova coppia sembra finita al centro di un ciclone mediatico da cui non sembra più uscire.

L'ultima disavventura di Piqué e compagna è avvenuta pochi giorni fa, in un ristorante giapponese di Barcellona: secondo alcune indiscrezioni riportate dai media spagnoli, il titolare del locale si sarebbe rifiutato di servire i due. Il motivo? Era fan di Shakira. Quindi non avrebbe mai permesso alla coppia di accomodarsi in sala.

Piqué e Marti sono stati costretti quindi a ripiegare altrove, una volta incassato l'inaspettato due di picche da parte del ristoratore. Le immagini dell'accaduto sono state diffuse in un video diventato virale su Tik Tok, con oltre 3 milioni di visualizzazioni raggiunte, che mostra la coppia intenta a raggiungere di corsa l'auto di lui, per fuggire dai paparazzi appostati fuori dal locale. Ennesimo capitolo di quella che sta diventando una vera e propria "soap opera" in salsa spagnola.

Le reazioni degli utenti: «I ristoratori fanno cosa vogliono»

Com'era prevedibile, la clip virale ha generato un fitto dibattito tra gli utenti di Tik Tok, registrando migliaia di commenti in merito all'accaduto. In particolare, riguardo alla condotta del gestore del locale, che ha diviso gli spettatori.

«Io li avrei fatti accomodare al tavolo, per poi riprodurre nel locale tutte le canzoni di Shakira come sottofondo», si legge tra i vari commenti di chi difende il ristoratore. «Stanno pagando il loro karma», «Qualcuno pubblichi le foto del ristorante, in modo che possa recensirlo con cinque stelle», fanno eco altri utenti fan di Shakira.

Naturalmente c'è anche chi, dopo aver visto il video, ha scelto di prendere le parti dei due "rimbalzati": «Il proprietario del ristorante è più fedele a Shakira che a Piqué stesso», il commento più in voga tra gli spettatori "pro-Piqué".