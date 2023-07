Sorpresa sul palco di Tiziano Ferro: arriva Giuliano Sangiorgi. Boato dei fan per "Estate". E Jovanotti annuncia l'arrivo per il ventennale dei Negramaro

Concerto con sorpresa ieri sera allo stadio San Nicola di Bari: sul palco di Tiziano Ferro è arrivato, all'improvviso, Giuliano Sangiorgi. I due hanno eseguito insieme due brani, per la gioia del pubblico che ha così potuto godere di duetti inediti e di emozioni forti. Giuliano ha fatto il suo ingresso sulle note di "Non te lo so spiegare", lasciando i fan a bocca aperta. Al termine del brano, ha dato il benvenuto a Tiziano nella "sua" Puglia e poi ha invitato il pubblico a far sentire all'artista tutto il calore di cui i pugliesi sono capaci. E l'entusiasmo non è mancato. Il San Nicola è esploso e Tiziano Ferro si è inginocchiato per ringraziare.

Boato dei fan quando Giuliano e Tiziano hanno intonato insieme "Estate", uno dei più grandi successi dei Negramaro.

Verso il mega-evento di campovolo nel Salento

Archiviata la parentesi barese, ora per i Negramaro è tempo di pensare alla grande festa organizzata all'aeroporto di Galatina con campovolo per celebrare i vent'anni di carriera, il 12 agosto. C'è da credere che, tra i tanti ospiti già annunciati, ora anche Tiziano Ferro vorrà ricambiare la "visita" e fare la sua comparsa sul palco salentino. Chi ha già annunciato, via social, che ci sarà è invece Lorenzo Jovanotti.

Anche lui ricambierà il favore, dal momento che Giuliano è stato sempre ospite dei suoi beach party, anche in Puglia.

Ma prima ancora dell'evento clou del tour dei Negramaro, le tre date di luglio nella suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, il 19, 21 e 22 di questo mese. E poi, dopo, a settembre, la chiusura all'Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre.