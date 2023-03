Un po' romantica, un po' polemica: la Caremma di Alezio "bacchetta" il cantante Blanco

E' una Caremma originale e molto attenta all'attualità quella comparsa ad Alezio, tra via Roma e via Sergi, appena qualche giorno fa. Una Caremma romantica, che invita a regalare fiori, ma che non risparmia più di una stoccata polemica. La prima a chi abusa dei telefonini e preferisce inviare cuoricini virtuali piuttosto che compiere gesti reali. La second a chi, i fiori, li distrugge. Il riferimento in questo caso è chiaramente al cantante Blanco che nel corso della sua esibizione all'ultimo Festival di Sanremo ha distrutto le rose che erano state allestite sul palco.

Il messaggio

"Basta cu sti cuoricini su lli telefonini - si legge su un cartello ai pedi della vecchina -. Ogni tantu regalati na rosa russa, ca è lu fiuru de l'amore e dellu sentimentu ardente. E no comu a fattu qiddru cantante, ca l'ha spriculate tutte quante". Basta con i cuoricini sui telefonini, ogni tanto regatae una rosa rossa, che è il fiore dell'amore e del sentimento ardente. E non come ha fatto quel cantante, che le ha distrutte tutte quante.

La tradizione delle Caremme

Sono tante le Caremme, una più originale dell'altra, che compaiono in questi giorni agli angoli delle strade di ogni Comune del Salento. La Caremma è il fantoccio di una vecchina, solitamente realizzato in paglia, che simboleggia la Quaresima e che viene bruciato prima di Pasqua, proprio nella notte di Sabato Santo.