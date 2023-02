Scaletta prima serata Sanremo 2023 da Anna Oxa a Mara Sattei. Ospiti Mahmood e Pooh, attesa per Chiara Ferragni

Scaletta Sanremo 2023, prima serata con Anna Oxa prima cantante a esibirsi sul palco e Mara Sattei in chiusura . Il Festival di Sanremo 2023 inizia con una scaletta ricca. Per la prima volta nella storia del festival, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'Ariston. L'apertura della serata è affidata a Gianni Morandi, che canta l'Inno Nazionale, seguito da Roberto Benigni che ha tenuto una "lezione" sui 75 anni della Costituzione italiana che durerà circa dieci minuti. Non è previsto un intervento del capo dello Stato, che ha assistito solo a una parte dello spettacolo, prima di lasciare la sala per rientrare a Roma.

Scaletta prima serata Sanremo

Ecco la scaletta dei cantanti in gara (cliccando sulla canzone, testo e significato):

L'attesa è finita, quindi, oggi scatta il Festival. Amadeus proverà nell'impresa di fare meglio dell'anno scorso: il piatto è ricchissimo già da stasera. Lui e Gianni Morandi saranno affiancati da Chiara Ferragni e insieme apriranno Sanremo. Proprio l'influencer è uno dei personaggi più attesi della prima serata: spazio al suo monologo, l'argomento è top secret. I ben informati dicono che si parlerà di maternità e di come questo possa combinarsi con il lavoro nel mondo di oggi. Ma parlerà anche di haters della rete e empowernment femminile.

Sanremo 2023, scaletta serata per serata. Cantanti: martedì Mengoni, Elodie e Ultimo; mercoledì Madame, Tananai e Giorgia

Sanremo, gli ospiti della prima serata

Sul palco di Sanremo dopo il successo dell'anno scorso torneranno Mahmood e Blanco, che canterrano Brividi ma non solo. Blanco presenterà anche il suo ultimo singolo, "L’isola delle rose". Attesa per i Pooh che, dopo l’addio nel dicembre 2016 e la morte di Stefano D’Orazio lo scorso anno «faranno qualcosa di speciale». Amadeus ha spoilerato qualche dettaglio: «“Ripercorreremo la loro carriera: sarà emozionante». Poi ci sarà Elena Sofia Ricci che presenterà dal palco dell’Ariston la sua nuova fiction "Fiori sopra l'inferno". Collegamento poi con Piero Pelù che canterà il suo brano "Gigante dal Suzuki State". Dalla Costa Smeralda si collegherà Salmo. «E poi convinciamo Gianni a intonare qualcosa, così facciamo cantare tutto l'Ariston» ha detto il rapper sardo.

Benigni annunciato oggi da Amadeus

«Roberto Benigni porterà sul palco 15 minuti di grandissimo livello per fare arrivare la Costituzione a tutti. Ci saranno momenti divertenti ma anche molto profondi». Lo ha detto il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai, Stefano Coletta, parlando dell'intervento di Roberto Benigni nella serata inaugurale di Sanremo. « Benigni salirà sul palco all'inizio della serata», ha aggiunto, subito dopo l'Inno di Mameli cantanto da Gianni Morandi, per un omaggio alla Costituzione in occasione del 75mo anniversario della Carta costituzionale. In prima fila ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che «sarà in prima fila ma non salirà sul palco», ha aggiunto Coletta.

Scaletta seconda serata, l'ordine dei cantanti

L'ordine della seconda serata vede Will aprire la gara, seguito da: Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.