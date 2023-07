Kim Basinger ospite di Helen Mirren a Tricase: pronta a comprare casa

Il Salento sempre più “buen ritiro” dei divi internazionali. L’ultima ad essere avvistata, nei giorni scorsi, è stata Kim Basinger, icona hollywoodiana degli anni ottanta, famosa per la sua performance in “Nove settimane e 1/2”. A fare da location, la “Farmacia Balboa” di Tricase, dove l’attrice avrebbe passato la serata di martedì scorso in compagnia di Helen Mirren, altra diva ormai di casa nel Salento.

Pronta a comprare casa

Durante la conversazione ai tavolini del cocktail bar, di proprietà del marito della Mirren, il regista Taylor Hackford, l’ospite statunitense avrebbe confidato la decisione di acquistare una villa in zona, nel Capo di Leuca, per passare periodi di relax lontano dallo stressante jet set internazionale.

Basinger, che il prossimo 8 dicembre compirà 70 anni, si è trattenuta il tempo di un aperitivo, confessando di essere entusiasta del Salento e delle sue bellezze.