​Ilary Blasi, il chirurgo estetico: «Ecco tutti i ritocchi. Risultato finale orribile». Il caso del video virale su Tiktok​

Sta spopolando su Tiktok un video di un chirurgo estetico che passa in rassegna tutti i presunti ritocchi al viso di Ilary Blasi. Un filmato che ha totalizzato, almeno per il momento in cui si sta scrivendo, oltre 3 milioni di visualizzazioni. Del ricorso alla chirurgia estestica, la showgirl non ha mai fatto alcun riferimento. Quindi non si può dare per scontato quanto diffuso nella clip. Per non parlare dei commenti. «Risultato orribile», commenta l'autrice dell'analisi.

Da giovane

«Ovale perfetto e nessun ritocco di chirurgia estetica». La dottoressa Alessandra Cecchini, così è scritto nel suo account sulla piattaforma cinese, esamina le diverse foto.

Nella prima, di Ilary da giovane, mostra come il viso non abbia nessuna correzione.

Da sposa

La seconda foto è quella del matrimonio con Totti. «Bellissima, paffutella, pochissimi ritocchini o quasi niente», spiega la dottoressa.

Qualche anno più tardi

«Forse iniziano a vedersi i primi ritocchini, ma potrebbe essere anche solo la forma del viso». Il commento della dottoressa.

I "primi ritocchi"

«Labbra ritoccate, un edge, quello che noi chiamaiamo ponte, avvallamento del prolabio rispetto al labbro e rimane uno scalino».

Da conduttrice

«I ritocchi sono stati fatti bene. Gli zigomi sono ritoccati. Con le pieghe del collo si vede».

Le labbra "effetto canotto"

«Qua ancora le labbra, troppo, troppo rifatte, troppo gonfie: effetto canotto. Spesso spiego che le labbra andrebbero riempite solo ed esclusivamente nella parte centrale, quindi scendendo dalle narici e andando verso il basso, gli estremi laterali non vanno riempiti. Se no questo è l'effetto - conclude la dottoressa -. Non c'è più nulla da dire e il risultato è veramente orribile».