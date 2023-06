Una cordata per rilevare il Bari. Gianni Rivera: «Pronto ad allenare per riportarla in A»

Nel futuro del Bari potrebbe esserci un campione come Gianni Rivera, primo in Italia a vincere il Pallone d'oro nel 1969. L'ex calciatore, che ha preso il patentino di allenatore a 76 anni (oggi ne ha 80) ha confessato - in un'intervista al Corriere della Sera - che con un gruppo di amici imprenditori ha deciso di investire nel calcio. E tra le ipotesi c'è proprio l'acquisto del Bari.

I contatti con il sindaco

Più che un sogno. I contatti con il sindaco ci sarebbero già stati perché a Rivera piacerebbe prendere una squadra dalla serie B e portarla in A. e il Bari potrebbe essere proprio la squadra adatta a coronare questo desiderio. «Una ventina di giorni fa - racconta Rivera - ho avuto un contatto telefonico con il sindaco Antonio Decaro, gli abbiamo fatto presente che siamo disponibili ad acquistare la società.

L’idea di portare una squadra dalla B alla A mi è sempre piaciuta. Ho anche l’Academy Gianni Rivera che potrebbe crescere molti giovani».

Si attendono sviluppi

Non si conoscono ancora le intenzioni dei De Laurentis, ma con la mancata promozione in Serie A non è più urgente vendere il club. Ci sarà il tempo per riflettere. Lo conferma lo stesso Rivera: «Lo spareggio che il Bari ha perso con il Cagliari non ha reso subito concreta la proposta - prosegue nell'intervista - ma siamo in attesa di sviluppi. Sennò siamo aperti ad altre offerte».