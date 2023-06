Bari-Cagliari, un tifoso aveva predetto il gol in tv: «Segna Pavoletti al 94'». E lui gli regala la maglia. Il video

Un tifoso del Cagliari lo aveva predetto durante una diretta tv: «Segna Pavoletti». Il giornalista (l'intervista è andata in onda nel TgR della Sardegna) gli aveva risposto: «Probabilmente non sarà titolare». Risposta secca: «Non importa, entra e fa gol al 94'». Bari-Cagliari è finita così, con gol di Leonardo Pavoletti al 94', in pieno recupero. E quel gol ha signficato la Serie A per i rossoblù, ai danni del Bari di Michele Mignani.

L'attaccante del Cagliari ha voluto regalare la propria maglietta al tifoso, che nel frattempo è diventato l'idolo dei propri tifosi sui social.