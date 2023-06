Nunzio Lella torna nella sua Santeramo dopo la conquista della Serie A con il Cagliari (contro il Bari): «E ora voglio giocarmela»

Ritorno a Santeramo da campione per Nunzio Lella. Il centrocampista, classe 2000, calciatore del Cagliari fresco di promozione in serie A, all’ultimo respiro contro il Bari, pupillo di mister Ranieri, si è recato a sorpresa in un noto barbiere cittadino per un taglio di capelli prima delle vacanze estive. Nunzio nei prossimi giorni sarà ricevuto dal Sindaco della città per una onorificenza, poi partirà qualche giorno in Spagna per le vacanze, poi la ripartenza per la nuova stagione calcistica in programma il 10 luglio probabilmente in Francia. «Rimarrò a Cagliari. Il mio obiettivo è quello di fare quante più presenze in serie A». Un’emozione fortissima si legge negli occhi del giovane centrocampista accolto dai tifosi nella sua Santeramo. Una torta per commemorarlo e un prosecco. E c’è chi promette la costituzione a breve di un Cagliari Club in suo onore.

Chi è Nunzio Lella

Il Cagliari tornerà a calcare i campi della massima serie dopo una stagione non facile ma conclusasi con un’impresa memorabile dopo l’ingaggio di Claudio Ranieri.

Lella è nato calcisticamente nelle giovanili del Bari, società dove è rimasto fino al fallimento del club, avvenuto nel 2018. Nell’estate dello stesso anno è poi passato al Cagliari. È stato in prestito all’Olbia, militando in C.

«Cagliari è una città fantastica, ricca di gente calorosa, accogliente e amichevole proprio come noi pugliesi che mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Con il mister c’è un rapporto leale e di grande collaborazione. Mi sento davvero benvoluto e spero di potermi togliere tante soddisfazioni in Sardegna. Anche se vincere, all’ultimo respiro la f finale dei play-off a Bari è stata un’emozione dai spariti contrastanti».