Il Bari resta in B, gli sfottò dei tifosi del Lecce sui social: «Un bel trenino e tornate a casa». I meme più belli

Dalla parola "Pavoloso" nel dizionario, al trenino per tornare a casa. Il Bari resta in Serie B e sui social corrono gli sfottò dei "cugini" tifosi del Lecce, come nella più classica delle tradizioni del calcio italiano. Da chi aspettava il derby ("Ah no, ho sbagliato...") a chi si domanda quale sarebbe stato il post del governatore della Regione, Michele Emiliano, sostenitore di tutte le squadre pugliesi ma nato e cresciuto a Bari. I gruppi Facebook e le pagine Instagram sono invase di sfottò.

In fondo questo è il sale del calcio. Per il derby, però, bisognerà ancora aspettare. E forse - anche se il giorno dopo la partita del San Nicola non lo ammette nessuno - questo dispiace davvero a tutti. Da una parte e dall'altra.