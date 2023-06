I tifosi del Cagliari urlano "Serie B" a quelli del Bari, Ranieri va sotto la curva: «Smettetela». Il video

Cagliari in Serie A all'ultimo minuto, il Bari resta in Serie B. La finale playoff è stata decisa all'ultimo minuto da Leonardo Pavoletti, con un tiro dall'interno dell'area di rigore. Colpisce quanto successo alla fine del match: i tifosi del Cagliari urlano "Serie B" ai biancorossi, ammutoliti dopo una delusione atroce. Subito Ranieri sotto la curva dei propri sostenitori per chiedere di smetterla.

🔴⚪️ Dopo la promozione in A i tifosi del #Cagliari urlano “Serie B” alla curva del #Bari. Guardate la reazione di Claudio #Ranieri 👇🏽#BariCagliari pic.twitter.com/G70hRPCqSA — Sport del Sud (@SportdelSud) June 11, 2023

Il gesto ha subito fatto il giro del web. Il video è diventato virale sui social.