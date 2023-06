Bari, nodo allenatore: fissato l'incontro Polito-Mignani. Ma il diesse si guarda attorno e sonda altri nomi. La situazione

Prima l'incontro Polito-Mignani, poi quello tra il diesse biancorosso e Luigi De Laurentiis: l'agenda in casa Bari sembra abbastanza chiara. Il tutto avverrà la prossima settimana, quando Polito sarà rientrato dalle vacanze (posticipate ovviamente a causa della lunga appendice post stagione di Di Cesare e compagni, ndr). Venerdì dovrebbe tenersi quello con l'allenatore genovese e poi parlare con il numero uno di Via Torrebella.Da ciò che trapela in queste ore, è difficile la permanenza di Michele Mignani. E non tanto per una questione tecnica, ovviamente. Perché i risultati parlano per lui: la promozione in Serie B, poi la finale play-off ottenuta dopo il terzo posto nella regular season. Sul campo, nessuno può dire nulla a Mignani. Ma la sensazione è che negli ultimi due mesi i rapporti si fossero leggermente incrinati con la piazza, che in alcune occasioni si è gettata- dopo qualche mezzo passo falso- in maniera violenta contro Mignani con critiche, forse anche esagerate. Una situazione legata anche alle motivazioni: come ripartire esattamente dopo questa batosta? È questa la domanda principale che si fa l'allenatore biancorosso, che si è preso una settimana per valutare, capire e pensare esattamente a quello che sarà il futuro.Nell'incontro di venerdì prossimo si guarderanno negli occhi Polito e Mignani, come hanno sempre fatto, e sceglieranno il meglio per il Bari e ovviamente anche per i protagonisti di questa situazione. Senza dimenticare che l'allenatore biancorosso ha comunque un contratto che lo lega ancora per un altro anno alla società del presidente De Laurentiis. Insomma, tante e diverse le valutazioni che verranno fatte nel corso dell'incontro. C'è stato anche un sondaggio abbozzato dal Frosinone per Mignani, che però alla fine sembra andare su Eusebio Di Francesco. Era circolato anche il suo nome per la panchina della Sampdoria, ma anche qui pare in vantaggio Fabio Grosso. Ecco perché sarà necessario ponderare ogni decisione.

Bari-Mignani, i possibili successori

Una lista di nomi per il post già è stata fatta in queste ore.

Da Caserta, che ha lavorato con Polito, a D'Angelo, nome che però non riscontra ancora delle vere e proprie conferme, oltre al gradimento della dirigenza biancorossa. La sorpresa Alberto Aquilani, ex allenatore della Primavera della Fiorentina con cui ha fatto molto bene, ma seguito con insistenza da Pisa e Spezia. E poi Marco Baroni, allenatore che potrebbe separarsi dal Lecce, e che rappresenta il nome di spessore e che soprattutto ha già vinto la categoria. Le piste sono tante e variegate per ora, ma non verrà affondato e affrontato nessun contatto perché il Bari ufficialmente un allenatore lo ha e si chiama Michele Mignani. Bisognerà prima definire la situazione con lui e poi eventualmente andare su un altro profilo.Intanto alle parole di DeLa sembra che l'intenzione, da quello che trapela dagli ambienti vicini alla società, sia quella di alzare il budget, evitando spese folli, ma consentendo a Polito di muoversi con più libertà nel prossimo mercato. Nessuno si aspetti budget esorbitanti, ma un passo in avanti è necessario per trattenere l'ambizioso Ciro che vuole la Serie A. E soprattutto vuole fare meglio dell'anno precedente, come sempre. Toccherà a Luigi De Laurentiis e alla proprietà Filmauro essergli vicino con fatti e, soprattutto, investimenti.