Helen Mirren a Tricase per “Wonder-White Bird”: «Ho scelto il Salento per la prima»/Videointervista

Tricase come Cannes e Venezia. L'attrice inglese Helen Mirren, Premio Oscar nel 2006 per l'interpretazione della Regina Elisabetta II in The Queen, rinnova l'oramai noto e stretto legame con il Salento e i suoi abitanti, con un omaggio speciale.

Da quando col marito regista Taylor Hackford, anch'egli Premio Oscar, ha messo piede nel Capo di Leuca dove si è insediata in un'antica masseria di Tiggiano, l'attrice londinese naturalizzata americana, ha sempre dimostrato l'attaccamento al territorio e la vicinanza alle genti che lo popolano e lo ha fatto una volta di più presentando nella sala del cinema Moderno il suo ultimo film Wonder-White Bird.

«Ho scelto di realizzare questa prima visione qui a Tricase, per dire grazie a questa gente alla quale sono profondamente affezionata. Non sarò mai salentina, ma sono una salentina adottiva»