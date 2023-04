I Boomdabash in tour con tappa a Gallipoli: «Sarà impossibile stare fermi»/Tutte le date dei concerti e i biglietti

Boomdabash in tour: il gruppo musicale di origini salentine annuncia il proprio ritorno sui palchi italiani per l'estate 2023. Saranno in concerto anche a Gallipoli. Dopo il successo - certificato disco d'oro dalla Fimi - del brano “Heaven”, realizzato insieme agli Eiffel 65, (“Tropicana”, hit dell’estate 2022 cantata insieme ad Annalisa era stato certificato triplo disco di platino), la band annuncia i nuovi live sulla propria pagina social.



Il post

«Finalmente si torna a fare musica live - scrivono - Dal 16 giugno in giro con il nostro party speciale per farvi ballare tutta l'estate». Un annuncio che ha scatenato i fans più sfegatati che hanno commentato e richiesto date anche in altre città in cui il live dei salentini non è previsto.

Le date

Si comincia il 16 giugno, i Boomdabash saranno ospiti a Rimini al "We Make Future", la fiera Fiera internazionalecertificata di riferimento per il mondo dell’innovazione tecnologica e digitale. L'1 luglio infiammeranno la "Notte Bianca 2023" di Udine. Il giorno dopo - 2 luglio - la band si esibirà a Ginevra in Svizzera nell'ambito dello "Swissitalia Music Festival".

L'8 luglio saranno al "Rugby Sound Festival" di Legnano, il 12 a Este in provincia di Padova per l'"Estestate Festival". Il 15 luglio sarà la volta di Livigno (Sondrio) per il "Plaza Dal Comun". Il 22 luglio approderanno al Parco Gondar di Gallipoli e il 4 agosto saranno a Schiavonea in provincia di Cosenza per il "Co.ro. Music Fest".

«Sarà uno show pieno di sorprese, sarà impossibile restare fermi – racconta Biggie – Due ore di musica a ritmi serratissimi per un viaggio nel tempo lungo vent’anni con cui ripercorrere tutti i nostri più grandi successi e le canzoni più iconiche che hanno segnato la nostra storia, dagli albori, nel 2002, ad oggi».

Info e biglietti sono disponibili dalle 14:00 di oggi, giovedì 20 aprile, sul sito di BPM Concerti al link https://bit.ly/thepartyspecialists.