Boomdabash e Gianni Ciardo in uno spot contro l'abbandono dei rifiuti

I Boomdabash, Gianni Ciardo e la voce dei giovani pugliesi scendono in campo per contrastare l'abbandono dei rifiuti su spiagge e aree pubbliche del patrimonio naturalistico e culturale pugliese. Lo fanno con uno spot della Regione Puglia che, animerà i canali digitali istituzionali e nelle prossime settimane sarà diffuso sulle emittenti televisive regionali.

Il nuovo spot è stato presentato durante le fiere "BuyPuyglia" e Btm che hanno preso il via ieri in Fiera del Levante con oltre 6.000 partecipanti e si concluderà venerdì 3 marzo.

La grande crociata

«Dobbiamo lanciare una grande crociata pugliese - ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano presentando lo spot - e deve diventare una crociata basata sulla pugliesità: chi si sente pugliese non abbandona rifiuti. Le telecamere e le foto-trappole per individuare gli sporcaccioni sono utili, ma la cosa più importante è che lo sporcaccione rifletta, e smetta di fare una cosa che non gli dà nessun particolare vantaggio».

«Questa crociata contro l'abbandono dei rifiuti - ha proseguito il presidente Emiliano - comporterà l'impegno di chiunque: qualunque associazione, qualunque comune, qualunque entità della regione che voglia impegnarsi, deve essere in campo non per sorvegliare, ma per convincere, per spiegare che il fatto che possa risultare complicato fare la raccolta differenziata non è una ragione valida per abbandonare ovunque sacchetti di immondizia: una delle cose che ci ha danneggiato di più dal punto di vista sia dell'immagine generale, sia dal punto vista turistico. Questo deve essere l'anno dei rifiuti zero per le strade della Puglia, chiedendo anche agli enti proprietari dei luoghi dove si verificano gli abbandoni di impegnarsi nella pulizia e nella raccolta dei sacchetti».