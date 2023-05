L'omaggio dei Boomdabash a Fiorello: un vassoio di dolci. Ed è "pasticciottomania"

Anche a "Viva Rai 2", il programma di Fiorello in onda ogni giorno, è pasticciotto mania, grazie ai Boomdabash, ospiti questa mattina del programma cult della mattina. Con lui all'interno dello studio Mauro Casciari e Fabrizio Biggio. Il gruppo pugliese non è arrivato a mano vuote dal mattatore siciliano, come da tradizione, portando un vassoio di una nota pasticceria salentina.

Il contenuto

All'interno vari pasticciotti al Negroamaro, il famoso vino del Salento, con un grappolo d'uva come decorazione. Non è passato neanche un minuto e i dolci tipici salentini erano già stati fatti fuori dai tre, in un boccone. La band si è esibita subito dopo nella famosa "L'unica cosa che vuoi", su un lunghissimo tappeto giallo.