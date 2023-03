La musicassetta è ciò che siamo stati e come siamo cresciuti: troppa roba per ridiventare una moda. Difficile da spiegare a chi non l’ha vissuta. Se ci provi con un nativo digitale ti guarda come un marziano ed è normale (e giusto) che sia così, ma accadrà anche a loro quando fra 40 anni proveranno a spiegare TikTok ai loro figli. Si può ricostruirne la cronologia, ma restituirne l’emozione è impossibile: o c’eri o niente.