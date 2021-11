Addio Costantino Padovano, morto a 61 per un male incurabile

E’ morto Costantino Padovano, il dj originario di Mola di Bari conosciuto nel mondo dell'house music come Mixmaster ma anche come Funky Junction. Non ce l'ha fatta, a 61 anni, un male incurabile è stato più forte di lui.

Una lunga storia la sua dietro le console di club pugliesi fino a quelli americani; a soli vent'anni il viaggio della svolta, da Mola alla Grande Mela per conoscere più da vicino il sound delle disco. Il suo primo grande successo "In the Mix" è della prima metà degli anni '90.

Il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna su facebook scrive : «Un figlio della nostra città ci ha lasciato dopo aver combattuto contro un male purtroppo più forte di lui, lontano da casa. Costantino “Mixmaster” Padovano ha fatto ballare intere generazioni e, con la sua Sobabini, ha portato in tutto il mondo il nome di Mola di Bari. Oggi il nostro paese saluta una bella persona e un grande dj. Ciao Costa»