Ginosa, concerto di Madame e dj-set di Gabry Ponte

Primo appuntamento, sabato 30 luglio, nella nuova location Elephant Park di Ginosa marina (Taranto) della rassegna Melodye, con il concerto della cantautrice Madame e il set di Gabry Ponte, dj tra i più importanti esponenti della dance italiana e membro del gruppo Eiffel 65. La struttura in contrada Pizzoferro è un polo multifunzionale che accoglierà grandi concerti, importanti djset ed eventi, diretto artisticamente da 'Anonima group'.

Musica live

Il live di Madame vedrà l'artista esibirsi con le canzoni contenute nel suo album d'esordio. Questo, che porta il suo nome, è un lavoro composto da 16 tracce di successo (4 dischi d'oro e uno di platino) caratterizzate da un linguaggio in equilibrio tra poesia e realtà. Ad aprire il live della giovane artista, originaria di Vicenza, sarà il giovanissimo rapper umbro Blind, volto noto per la sua partecipazione a «X-Factor» nell'edizione 2020 e per quella a «L'isola dei Famosi». Al termine del live, la musica proseguirà in tre aree da ballo. Nel Main stage si terrà la rassegna «Let's dance» con il djset di Gabry Ponte, una delle icone degli 'anni 90 e dei 2000. Durante i set saranno mixati dal vivo le sue hit del passato che gli hanno permesso di ottenere la notorietà e i successi più recenti. (ANSA).