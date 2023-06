Trovano un portafogli con 500 euro all'interno e lo consegnano ai carabinieri: il gesto delle tredicenni Asia e Sara

Una pagina splendida, di quelle che fanno ancora sperare e credere nel futuro, urlando tutta la bellezza delle giovani generazioni. A scriverla Asia e Sara, tredici anni, entrambe di Guagnano. Una sera come tante, una passeggiata all’aria aperta, tra il verde che costeggia i viali e le giostre colorate, nel giardino comunale del posto. Proprio lì, ieri sera, a ridosso della casetta di legno destinata allo scambio dei libri, qualcosa di colorato, per terra, ha attirato la loro attenzione: un portafogli da donna, che le ragazze hanno subito raccolto e aperto, nell’immediata ricerca dei documenti del proprietario. Documenti che hanno rinvenuto, insieme al denaro che c’era all’interno: oltre cinquecento euro.

Le due ragazze sono andate subito dai carabinieri

Asia e Sara non hanno dubitato un solo istante sul da farsi. La loro prima azione è stata quella di cercare sul web le indicazioni su come procedere in caso di ritrovamento di un portafogli, poi, comprendendo l’urgenza della situazione, hanno deciso di chiamare i genitori, contattando la mamma di Asia che immediatamente le ha raggiunte. Da lì la restituzione ai carabinieri del posto, attraverso cui il portafogli, comprensivo del denaro, è ritornato in possesso della legittima proprietaria.

La donna, in lacrime, ha abbracciato le ragazze esprimendo tutta la sua gratitudine e donando loro una ricompensa per l’encomiabile gesto. Infinita gratitudine anche per i genitori delle ragazze, Federica e Gianluca (mamma e papà di Asia), Loredana e Gianluca (mamma e papà di Sara), fieri di un così grande gesto che porta la firma delle loro splendide figlie.