Meteo, arriva Cerbero e porta l'afa: punte di 40 gradi in Puglia

Alla fine è arrivato: il grande caldo sta tenendo nella morsa l'intera penisola e questa seconda ondata di calore dell'anno andrà avanti per una decina di giorni. Bollino rosso su diverse città d'Italia grazie all'arrivo dell'anticiclone Cerbero e in Puglia le temperature più alte si raggiungeranno mercoledì, quando il termometro potrebbe toccare i 40 gradi. fortunato chi è al mare, per gli altri, condizionatori accesi e un po' di pazienza.

Le previsioni

LUNEDI 10 LUGLIO: Nord: L'anticiclone Cerbero infuoca le regioni per cui se il sole sarà prevalente ovunque, le temperature massime toccheranno i 38°C. Centro: Lunedì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 38°C in Toscana. Sud: Lunedì infuocato con l'anticiclone Cerbero per cui il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 45°C in Sicilia e Sardegna.

MARTEDI 11 LUGLIO: Nord: Anche questa giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 37 38 gradi sulle zone pianeggianti.

Centro: Con l'anticiclone africano Cerbero il sole sarà prevalente ovunque e le temperature potranno toccare punte di 38 gradi in Toscana. Sud: L'anticiclone Cerbero infuoca le regioni. Il sole sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 43 44 gradi in Sardegna e Sicilia.

MERCOLEDI 12 LUGLIO: Nord: Primi segni di indebolimento dell'anticiclone Cerbero per cui scoppieranno temporali sulle Alpi di confine; sole e sempre caldo altrove. Centro: L'anticiclone africano Cerbero continua a dominare le nostre regioni per cui sarà una giornata soleggiata e ancora caldissima. Sud: Il caldo africano dell'anticiclone Cerbero aumenta quindi le temperature massime toccheranno punte di 40°C in Puglia, oltre in Sicilia.