Meteo, caldo anche nei giorni della Merla. Ecco le previsioni in Puglia

Nella giornata di oggi (sabato 27 gennaio) continua la presenza stabile dell'anticiclone africano Zeus sulla maggior parte della penisola. Le attuali condizioni non subiranno quindi significative variazioni fino al termine della settimana, anche se nel fine settimana è previsto qualche locale intoppo. In Puglia la situazione generale prevede correnti fresche ed instabili provenienti dai vicini Balcani, che caratterizzano il tempo durante la giornata di sabato con occasionali piovaschi tra Molise e alta Puglia in un contesto di variabilità. Altrove il cielo si presenterà comunque nuvoloso per nubi basse alternate a locali schiarite. Ma come sarà il tempo nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.