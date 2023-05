Lunghe code per il ticket, Amati striglia la Asl: «Situazione insostenibile»

Fabiano Amati, consigliere regionale di Azione, parla di una situazione insostenibile durante la visita di questa mattina alla sede Asl di Fasano, in provincia di Brindisi, in compagnia della consigliera comunale Gina Albanese. Amati va all'attacco delle code per richiedere o rinnovare l'esenzione ticket per patologia o per il cambio del medico curante o pediatra. «Se non avrò urgenti rassicurazioni - ha assicurato il consigliere - da giovedì mattina installerò un banchetto, affinché possa aiutare le persone in difficoltà. Una situazione - ha sottolineato Amati - che va avanti ogni martedì e giovedì, in locali angusti e in orari spesso ridotti».

L'appello

Il consigliere punta il dito contro la scarsità di personale, ma soprattutto verso le gravi carenze di organizzazione e informazione per ovviare al problema delle code allo sportello. «La visita mi ha messo di fronte a un clamoroso problema, pare comune a tutte le Asl pugliesi - ha affermato Amati - un sistema anagrafico con gran mole di lavoro, gravi problemi organizzativi e scarsità di addetti».