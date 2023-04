Salute, Sciarra: «Gli organi politici aggiornino i Lea». E cita la legge pugliese sull'esame genetico come buona pratica

«Gli organi politici sono sollecitati ad aggiornare i Livelli essenziali di assistenza (Lea), al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale». Lo evidenzia la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella sua relazione annuale, citando una sentenza su una legge regionale della Puglia che ha introdotto un esame genetico, in grado di diagnosticare rare malattie ereditarie con largo anticipo ed esattezza. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, pur fornendo un'interpretazione estensiva di una prestazione contemplata nei Lea, idonea a consentire l'accesso al test, anche nel caso di mero sospetto, e quindi il ricorso alle cure preventive.

I ringraziamenti di Amati

A stretto giro arriva il ringraziamento del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, promotore della legge regionale sul sequenziamento dell’esoma oggi citata come buona pratica dalla Presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra.

“Anche la vita politica - scrive Amati - sa suscitare gioia e meraviglia. Ringrazio di cuore la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, per aver citato nella sua relazione annuale la legge pugliese sul sequenziamento dell’esoma, quale esempio di buon governo e come monito agli organi politici nazionali nel perseguire con rapidità l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale. La legge regionale sul sequenziamento dell’esoma, altamente innovativa e originale, permette di diagnosticare l’85% delle malattie rare dall’1% del DNA; la tecnologia utile è attiva in Puglia, grazie alla legge, presso il Laboratorio di genomica del Di Venere. Dal momento dell’attivazione sono stati già effettuati numerosi esami, scoprendo con tempestività rarissime malattie e mettendo i medici nelle condizioni di prescrivere le migliori cure. Ringrazio sempre per la costante consulenza offertami negli anni dal genetista Mattia Gentile e penso sempre a Melissa, la mia prima ispiratrice su questa pagina di bellezza ed efficienza”.