Stallo per i lavori dei nuovi ospedali pugliesi. Amati: «Peggio di quanto credessi»

Fase di stallo per i nuovi ospedali pugliesi. Lo conferma Fabiano Amati, presidente della commissione regionale bilancio e programmazione al Consiglio regionale della Puglia. "Peggio di come credevo", ha affermato il consigliere.



La situazione in Salento e a Taranto

Il nuovo ospedale Maglie-Melpignano, in provincia di Lecce, naviga in cattive acque - ha sottolineato Amati - a causa di alcune problematiche sorte tra il nuovo progetto della strada statale 275 e la viabilità d'accesso alla struttura sanitaria. A Taranto invece, i lavori saranno parzialmente sospesi già dal prossimo mese. Non c'è ancora, infatti, l'aggiudicazione definitiva delle gare per le attrezzature.

L'ospedale di Fasano

Non cambia la situazione per il nuovo ospedale di Fasano, in provincia di Brindisi. I ritardi per l'insufficienza di attrezzature continuano ad essere pesanti a causa dell'insufficienza di manodopera. «Sarà impossibile, continuando così - ha dichiarato Amati - realizzare il 14% della produzione sino al 24 luglio prossimo».