Servizio 118, consegnate 31 ambulanze e automediche. Emiliano: «Soccorritori, basta finti volontari»

Prende il via il nuovo corso di Sanitaservice con le stabilizzazioni del personale e l'ingresso nel parco mezzi sanitario del 118 di 31 veicoli tra ambulanze e automediche. Da oggi partiranno inoltre le 9 postazioni di ambulanze di Veglie, Campi 1, Martano, Nardò 1 e Nardò 2, Galatina, Scorrano, Gagliano del capo e Casarano, più altre 3 a Lecce città, tra cui la postazione nuovo Fazzi ed ex "Vito Fazzi" (piazzetta Bottazzi). Poi dal primo giugno toccherà ad altre 6 postazioni entrare in servizio sotto l'ala di Sanitaservice e il coordinamento della centrale operativa 118 guidata da Maurizio Scardia.

Personale e contratti: entro giugno 165 stabilizzazioni



Entro giugno si concluderà anche la procedura di stabilizzazione delle 165 unità aventi diritto. La cerimonia per l'avvio delle attività delle postazioni del 118 internalizzate dalla società in house dell'Asl, programmata per le 10 in piazza Muratore, ha visto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell'Amministratore unico di Sanitaservice, Francesco Massaro, del Direttore amministrativo dell'Asl, Yanko Tedeschi, del direttore sanitario Antonio Bray e del Direttore generale, Stefano Rossi. «Oggi si compie un passo significativo nel processo di riorganizzazione del servizio 118 affidato a Sanitaservice - commenta il Dg, Stefano Rossi - Il percorso di internalizzazione del Servizio Seus 118 da parte della Società in house di Asl Lecce ci consente di guadagnare in efficienza, di razionalizzare i costi e di gestire, in maniera più consona alle esigenze dell'azienda, operatori e mezzi. Inoltre, con la clausola sociale applicata al percorso di internalizzazione, valorizziamo competenze ed esperienze di chi, da anni, opera nel settore di soccorso e di emergenza urgenza. Non da ultimo, mettiamo a disposizione di cittadini e operatori mezzi moderni, green e sicuri».

Michele Emiliano, all’appuntamento di oggi presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, si è presentato con una divisa da soccorritore. “Un grande onore, per me – ha spiegato – perché questi ragazzi e queste ragazze che da oggi cominciano a lavorare in modo stabile, sono stati una delle mie principali preoccupazioni in questi anni”. Per il presidente della Regione Puglia si tratta di un passaggio fondamentale verso il miglioramento di uno dei servizi più prossimi ai cittadini, per sua stessa natura. “L’accesso al sistema sanitario che il 118 assicura – ha detto, a tal proposito – deve crescere di livello e serenità. In precedenza – ha aggiunto, riferendosi agli operatori – lavoravano come finti volontari ed è un’ipocrisia che non consentiva loro tranquillità, di costruire una famiglia, di avere un mutuo in banca”.

Soccorritori, Emiliano: «Basta finti volontari»

Il presidente della Regione in relazione al processo di stabilizzzazione dei volontari ha sottolineato come, «In precedenza lavoravano come finti volontari ed è un’ipocrisia che non consentiva loro tranquillità, di costruire una famiglia, di avere un mutuo in banca. Il caso ha voluto che l'inizio del servizio cominciasse proprio il primo maggio. È un momento in cui si crea lavoro buono, positivo, stabile, non ricattabile, non sfruttato, con i contributi. È un momento che festeggia nella sostanza la Festa del Lavoro, senza fronzoli e senza chiacchiere. Buon primo maggio a tutti».». Rispetto alla nuova flotta il governatore ha poi aggiunto: «Tutte le ambulanze sono nuove di zecca, le più moderne che si possano trovare sul mercato e ovviamente la stabilità del posto di lavoro consentirà agli operatori anche di professionalizzarsi ulteriormente». Per Rocco Palese, assessore regionale alla Salute, il potenziamento dei mezzi di soccorso rappresenta, «un grande passo avanti per il sistema di urgenza ed emergenza nella nostra Asl e nella regione. A breve ci sarà un rafforzamento con la telemedicina e la digitalizzazione, quindi avremo una grande prospettiva anche per la sicurezza e gli interventi di emergenza per tutta la popolazione pugliese».

La nuova flotta di Sanitaservice

Nel dettaglio delle attività, Sanitàservice si occuperà della gestione dell'intera flotta aziendale e della turnazione del personale, di autisti e soccorritori presenti nelle postazioni (referenti Brillantina e Spagnolo). Il tutto sotto la regia di Gianfranco Budano, responsabile del servizio, e dell'amministratore unico della società, Francesco Massaro. «Sono molto felice di dare lo start-up di un processo che ho seguito passo passo dal primo mio arrivo, affianco ai miei preziosi collaboratori impegnati già nei mesi scorsi nel necessario apprendimento organizzativo per la migliore gestione specifica del personale e successivamente nella definizione e realizzazione di un delicato e complesso piano della logistica dei mezzi e delle procedure - sottolinea Massaro - con la supervisione coordinata della direzione di Asl e dei direttori dei dipartimenti interessati che ringrazio vivamente».

Sanitaservice che si amplia dunque e punta a confermare l'equilibrio dei conti registrato nell'ultimo esercizio di bilancio (2022) chiuso con un utile netto di circa 30mila euro. Nella relazione presentata da Massaro all'Asl, si legge "che il risultato economico, ridotto in maniera rilevante rispetto a quello precedente, rappresenta una dinamica a cui fornire una lettura positiva, giacché obiettivo della conduzione della società, deve essere in un'ottica allocativa delle risorse in senso efficiente, quello di coprire con i ricavi tutti i costi di gestione, approssimando il risultato al pareggio economico".



